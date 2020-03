Wat Eten We Vandaag: Viscurry

Koken & eten Lidl start met aparte kassa tijdens ouderenuur­tjes

11:05 Ouderen die veilig en op hun gemak boodschappen willen doen, kunnen dat in een groeiend aantal supermarkten op speciale ouderenuurtjes doen. Albert Heijn maakte vanochtend bekend dit in de vroege morgen voordat de winkels opengaan. Een aantal Jumbo-vestigingen opende eerder deze week al de deuren speciaal voor ouderen. En Lidl begint maandag met een aparte kassa in de ochtenduren.