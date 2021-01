Wat Eten We Vandaag: Visburger met zoetzure ingelegde groenten en yoghurtsaus

Monniken leveren hun beroemde Trappist Westvlete­ren aan huis

19 januari De monniken van de Sint-Sixtusabdij in het Vlaamse Westvleteren zijn begonnen met de levering aan huis van hun wereldvermaarde trappist. Het gaat om een proefproject, waarbij een beperkte hoeveelheid bier de deur uitgaat, verpakt in een kartonnen doos. De Nederlandse fans hebben pech, het is voorlopig alleen voor klanten die in België wonen.