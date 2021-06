Wat Eten We Vandaag: Varkenshaasspiezen met mango en satésaus

Gasten zetten koers naar Fine Veere voor langousti­nes van de grill

28 mei Ook nu de terrassen open zijn, blijft deze krant chef-koks een podium bieden. In de rubriek Zeeland Eet in 2021 vragen we ze hun signatuurgerecht te bereiden. Chef-kok Maxim Leenpoel maakt langoustines van de grill, dé hardloper van Brasserie Fine Veere.