Wat Eten We Vandaag: Traybake met kabeljauw en mediterrane groenten

Ingrediënten

- 500 gram roodschillige aardappels

- 300 gram kabeljauwfilet

- 1 courgette, in plakjes en gehalveerd

- 250 gram kleine trostomaten, in vieren

- 1 rode ui, in grove parten gesneden

- 1 tl paprikapoeder pikant

- 1 el provençaalse kruiden

- optioneel: schijfje limoen/ citroen