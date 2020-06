Wat Eten We Vandaag: Tonijnburger met sojamayonaise

Het is kersentijd in Poortvliet

10:00 POORTVLIET - Het is kersentijd en vanaf deze week zijn ze te koop bij de kraam van de familie Noom in Poortvliet. ,,Van heinde en verre komen mensen hier onze kersen kopen,” vertelt Johan Noom. Hij nam het bedrijf van zijn vader over. ,,Vroeger teelden we alleen appels en peren. Later zijn daar kersen bij gekomen en daar hebben we geen spijt van”, zegt hij vrolijk lachend.