Wat Eten We Vandaag: Toast carpaccio met avocado

Gezellig kokkerel­len terwijl buiten de regen ruist

8 oktober Het was wat met de wind afgelopen week en vooral ook met de regen. Het leek soms wel of er nooit een einde aan zou komen, zo veel water viel er. Natuurlijk, ik weet ook wel dat regen en herfst onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Door de relatief warme Noordzee valt er nu eenmaal, met name in het najaar, meer regen, maar op een of andere manier leek het veel heftiger dan anders.