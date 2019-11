Wat Eten We Vandaag: Thaise rundvleessalade met mihoen

Koken & eten Deze potjes appelmoes zijn lekker én verant­woord

20 november Appelmoesfabrikanten spelen handig in op de trend dat we meer groente en minder suiker willen eten. Zo hebben meerdere merken nu potjes appelmoes in het assortiment zonder toegevoegde suikers. En die zijn voor klanten een verantwoorde keuze volgens het Voedingscentrum.