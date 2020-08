Wat Eten We Vandaag: Thaise kip in pindacurry

Ingrediënten

- 3 el zonnebloemolie

- 1 rode ui, gesnipperd

- 2 zoete puntpaprika’s, in blokjes

- 2 teentjes knoflook, in plakjes

- 400 gr kipfilet, in blokjes

- 100 gr boemboe rode curry

- 200 ml kokosmelk

- 3 el pindakaas met stukjes pinda

- 1 el vissaus

- 1 el sojasaus

- 1 limoen, sap

- 300 gr pandanrijst

- 1 komkommer, in blokjes

- 10 gr verse kruiden, zoals munt, koriander of (Thaise) basilicum

- 2 stengels bosui, in ringetjes