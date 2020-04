Wat Eten We Vandaag: Teriyaki beef burger

Wereldwij­de enquête: wat heeft corona voor invloed op ons eetgedrag?

23 april Wie doet de boodschappen nu en hoe was dat voordat je thuis moest blijven? Kijk je beter dan eerst naar etiketten om te zien welke ingrediënten in een product zitten? Allemaal vragen waar wetenschappers heel graag een antwoord op willen. Daarom is in meer dan dertig landen wereldwijd een enquête gestart.