Wat Eten We Vandaag: Taco’s met rundersaucijs en pittige bonensalsa

Romeinen in de rij bij Remo, dé pizzeria van de stad: ‘Onze pizza’s liggen ruim een minuut in de oven’

Remo, in de Romeinse volkswijk Testaccio, is uitgegroeid tot een begrip. Uit heel de stad, en de verre omtrek, komen lekkerbekken hier pizza eten. Want de échte Romeinse pizza eet je bij Da Remo.