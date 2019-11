Wat Eten We Vandaag: Tabouleh met bloemkool en falafel

Koken & eten Deze bakkers maken het Lichaam van Christus nu glutenvrij

24 november Kerken lopen leeg. Maar de hostiebakkerij in Sint-Michielsgestel is nog altijd springlevend. Nu de bakkerij 175 jaar oud is, koopt vooral het buitenland nog hosties uit het Brabantse dorp. Volgens de trend wordt Christus nu ook glutenvrij gemaakt.