Wat Eten We Vandaag: Sticky cola kip

zeeuws eten De Moriaan: we missen de gezellig­heid in het wijnlokaal

10 april MIDDELBURG - De maandelijkse wijnproeverijen zijn geschrapt. In het wijnlokaal van De Moriaan in Middelburg blijft voorlopig de kurk op de fles. De verplichte sluiting van de horeca gaat ook deze ondernemers niet in de koude kleren zitten. De bar levert nu niets op en ook de verkoop aan restaurants is weggevallen. ,,Dat scheelt toch zeker de helft in omzet’’, zegt Niek van Helleman, samen met Gertjan Franke eigenaar van de zaak.