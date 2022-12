Wat Eten We Vandaag: Stamppot van makreel, snijbonen en rucola

Wat Eten We Vandaag: Sinter­klaas rockyroad-blon­die

Bij Sinterklaasavond hoort natuurlijk iets lekkers. De blondie is het zusje van de brownie, maar in tegenstelling tot wat veel mensen denken is de lekkernij niet op basis van witte chocolade. De blondie wordt smeuïg dankzij de toevoeging van boter en basterdsuiker.

5 december