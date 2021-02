Wat Eten We Vandaag: Spinaziesoep met een gepocheerd ei

Zeeland eet Coquilles en Zeeuws buikspek van Napoleon in Hulst, ‘Alle smaken komen erin samen’

8:00 HULST - Tafelen bij Napoleon in Hulst doe je voor klassiekers als gebakken tong of waterzooi. Of voor een moderner gerecht als coquilles met Zeeuws buikspek en aardpeer. Chef Michiel van Waterschoot toont hoe hij dit tussengerecht bereidt.