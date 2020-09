Wat Eten We Vandaag: Spicy virgin margarita

Koken & eten App redde al 4 miljoen maaltijden van de vuilnisbak

5 september De app Too Good To Go bestaat nog maar 2,5 jaar, maar heeft inmiddels 4 miljoen maaltijden behoed voor een gang naar de afvalbak. Supermarkten, horecabedrijven en andere voedselbedrijven hoeven eten niet weg te gooien en consumenten scoren voor een redelijke prijs - en een goed gevoel - een maaltijd.