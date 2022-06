Wat Eten We Vandaag: Spekkoek

column margot verhaagen Reizen

Wie verre reizen doet kan veel verhalen, zo luidt het spreekwoord. En dat is zo. Afgelopen week wandelde ik met Man en een rugzak langs de westkust van Portugal. Omdat de oudste Man nu in Lissabon woont, een mooie aanleiding en combinatie. We logeerden bij hem, aten heerlijke Portugese pastel de nata en namen hem mee uit eten in een ‘Cevicheria’. Een restaurant met alleen maar verschillende soorten ceviche op de kaart. Daarover later meer. Vervolgens reisden we per bus naar het startpunt van onze wandeltocht en liepen iedere dag zo'n 20 kilometer met bepakking langs een van de mooiste kusten van Europa met een prachtige zee en golven. Het lopen was vaak pittig met veel mul zand, stijgen en dalen. Soms liepen we door een kruidentuin met geuren en kleuren en soms over kliffen en stranden.

