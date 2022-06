Wat Eten We Vandaag: Spaghetti all’arrabbiata

Wat Eten We Vandaag: Corretto amaretto iced cappuccino

Corretto is de Italiaanse benaming voor koffie waar drank aan toegevoegd is. In deze heerlijke Coretto iced cappuccino zit amaretto en amandelmelk wat een lekkere volle smaak geeft. Afgemaakt met sinaasappelrasp voor een spannende touch. Een heerlijk drankje voor tijdens een zonnige dag.

2 juni