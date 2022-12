Wat Eten We Vandaag: Soesjestaart met pistache en witte chocolade

Wat Eten We Vandaag: Taco’s met krokante avocado uit de airfryer

In dit recept vullen we taco’s met krokant gebakken avocado. Door de avocado te paneren krijgt deze een krokante buitenkant met een fluweelzachte binnenkant. De aioli voegt extra smaak toe aan het geheel, maar varieer ook eens met pittige, groene salsa of pico de gallo in plaats van de aioli.

8 december