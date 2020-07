Wat Eten We Vandaag: Snelle cinnamonrolls met banaan

Koken & eten Gezonde maaltijden uit de airfryer? Deze diëtiste zegt dat het kan

4 juli In het zeer populaire alternatief voor de frituur, de airfryer, bakken veel mensen alleen frietjes. Maar je kunt er ook andere vetarme gerechten in bereiden, zegt de Amerikaanse diëtiste Dana Angelo White. Ze stelde een kookboek samen over gezond koken met de airfryer.