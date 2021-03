Wat Eten We Vandaag: Sinaasappel-rijstevlaaitjes

Een sprong in de ijskoude zee geeft echt een kick

26 februari Sinds een paar maanden baad ik met een vriendin iedere week in zee. En opeens zie ik in bladen, op social media en op tv hoe gezond het is om juist ‘s winters in koud water te zwemmen. Overigens is het niet echt zwemmen, meer dippen. Soms doet het bijna pijn, vooral aan mijn voeten dus kocht ik zwemschoentjes. Het idee dat ik dit, als koukleum, in de winter ben gaan doen – wat tevens betekent dat ik in mijn bh en slipje op een vaak winderig strand mezelf sta om te kleden - en ik vrijwillig het koude water in ga, is wellicht niet goed voor te stellen.