Wat Eten We Vandaag: Siciliaanse parelcouscoussalade met tonijnsteak en salsa verde

Heerlijke hapjes bij Pintx

10:00 In Baskenland heten tapas pintxos. Die kleine gerechten uit Noord-Spanje vormen de inspiratiebron voor het nieuwe restaurant Pintx Bar & Kitchen in Renesse. ,,Ook wij werken met kleinere hapjes, maar we zijn geen tapasrestaurant hoor. Het is meer het shared dining-concept, waarbij we koken op niveau”, zegt Jimmy Verboom, samen met chef Danny Poortvliet de drijvende kracht achter Pintx.