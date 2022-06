Wat Eten We Vandaag: Shakshuka met bonen

Shakshuka is een gerecht dat van origine bij het ontbijt gegeten wordt, maar het is ook een ideaal gerecht voor lunch of diner. Deze variant is gemaakt met zwarte bonen, maar leent zich goed om te variëren. Restjes groenten, andere bonen, brood of zuivel kunnen prima worden verwerkt in dit eenpansgerecht.