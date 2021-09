Wat Eten We Vandaag: Shakshuka

Snel recept: quesadilla met Italiaanse smaken

17 september Goed idee voor als je een keer heel weinig tijd hebt om eten te maken: quesadilla die je in een handomdraai maakt. Door de parmaham, olijven en mozzarella waan je je even in Italië. De tortilla’s zijn ook leuk om in kleine stukjes te snijden en te serveren bij een borrel.