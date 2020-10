Wat Eten We Vandaag: Romige champignonsoep met kastanjechampignons

COLUMN MARGOT VERHAAGEN Het voelt alsof je met de hele klas moet nablijven terwijl er maar twee klasgeno­ten klieren

16 oktober Goed beschouwd ben ik een echte horecatijger. Ik spreek er graag af voor een werkoverleg, een vergadering of een goed gesprek. Maar ook voor een lunch met vriendinnen, een borreluurtje, een lekker diner of hang er aan de bar en doe een dansje. Laatst herdachten we met een clubje vrienden het overlijden van een goede vriend, alweer een jaar geleden, op het terras.