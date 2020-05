Wat Eten We Vandaag: Rijst met zeevruchten

Koken & eten Bakfeno­meen Rudolph van Veen bakt nu gezonder op tv: ‘Je kunt bloem vervangen door havermeel’

29 mei Meer dan duizend baksels heeft chefkok Rudolph van Veen in het verleden gepresenteerd in zijn programma Rudolph's Bakery. Na een hiaat van vijf jaar is hij terug met een nieuwe dagelijkse reeks op 24 Kitchen.