Wat Eten We Vandaag: Rijkgevulde lasagne met boerenkool en kip

Dit woord moet in de ban, want het maakt iets liefs en zachts van dierenleed

12 januari Het woord kraambox is de winnaar van de eerste eufemismeverkiezing van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. Met 45 procent van de stemmen heeft dit woord gewonnen. ,,Kraambox klinkt als een positieve, fijne term waarbij je denkt aan de kraamtijd van een pasgeboren baby. Het woord klinkt veilig en zacht”, zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier. ,,In werkelijkheid is het een stalen kooi met een harde vloer waarin het moedervarken gemiddeld vier weken vastzit.”