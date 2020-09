Wat Eten We Vandaag: Quinoa-salade in een pot met tonijn en mini-mozzarella

Salad in a jar is een salade die is opgebouwd uit laagjes en wordt gemaakt in een potje (in het Engels ‘jar’). Het voordeel hiervan is dat je het gemakkelijk mee kunt nemen en onderweg kunt opeten zonder dat je salade zompig wordt.