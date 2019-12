Wat Eten We Vandaag: Preistamp met vega rookworst en geroosterd amandelschaafsel

Allergisch voor pinda's? Veelbelo­vend onderzoek komt stapje dichter bij behande­ling

1 december Pindakaas is populair, maar voor de vele kinderen met een allergie kan het een kwestie van leven of dood zijn als ze ervan snoepen. Nieuw onderzoek van de Stanford University is hoopgevend: een pinda-allergie blijkt tijdelijk omkeerbaar.