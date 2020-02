Wat Eten We Vandaag: Portobello-burgers met gesmolten kaas

Menu van La Marmite in Breskens is een koopje

28 februari Zeeland kent veel toffe restaurants, maar sommige weten al jaren ons pad te mijden. In de hartstreek van Breskens ontdekken we zo’n etablissement: La Marmite. Eens kijken of chef Eric Scherbeijn onze rikketikker op hol laat slaan.