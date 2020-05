Wat Eten We Vandaag: Pokébowl met tonijn

Koken & eten Becky deelt slimme truc om je doos cornflakes te sluiten en miljoenen willen hem leren

12 mei Iedereen die graag cornflakes eet, weet dat het een enorm gedoe is om de doos fatsoenlijk dicht te doen. Een Britse vrouw, Becky Holden McGhee, heeft daar iets op bedacht. Het trucje zit ‘m in het vouwen van de randen. ‘Het heeft 40 jaar geduurd, maar ik weet eindelijk wat de correcte manier is om een doos cornflakes te sluiten.’