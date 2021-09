Wat Eten We Vandaag: Pita pizza quattro formaggi

Wijnproduc­tie in Nederland enorm toegenomen: ruim 80 procent stijging in vijf jaar tijd

9:09 Door de toename van het aantal druiventelers wordt op Nederlandse bodem steeds meer wijn geproduceerd. Cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK) laten zien dat de wijnproductie in de laatste vijf jaar met 82 procent is gestegen. In 2018 bijvoorbeeld ging het om 950.000 liter.