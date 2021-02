Wat Eten We Vandaag: Pink Moon Milk

halen & brengen Het is dringen voor de deur van le Toko: ‘Vanaf het eerste uur is het hier al een gekkenhuis’

18 februari Andrea miste een Indonesisch afhaalrestaurantje in haar dorp. Niet veel later heeft ze zelf een mini-keten met le Toko’s opgezet en opende de eerste franchise in Westland. Ze staan er te dringen voor de deur.