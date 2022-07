Wat Eten We Vandaag: Pindasoep met pompoen en gember

Koken & Eten Stad krijgt concurren­tie van dorp: ‘Het is net de Harbour Club, maar dan in Alblasser­dam’

Ineens was het overal druk in de stad. Elke kroeg zit vol, je kan niet meer reserveren in je favoriete restaurant en je staat weer ouderwets in de file op weg naar het centrum. Maar waarom zou je de stad in gaan als je ook gewoon in de buurt gezellig kan borrelen of goed kan dineren, redeneert foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer. ‘De goede horeca uit de stad neemt steeds meer de wijk naar de regio.’

