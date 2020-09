Wat Eten We Vandaag: Perzische juwelenrijst met sinaasappel-karamelkip

Column Margot Verhaagen De kastanjes voor de taart hangen bij mijn ouders voor de deur. Toch nog een beetje feest...

17 september Vandaag zijn mijn ouders 63 jaar getrouwd. Op hun trouwfoto zie ik twee mensen met het leven nog voor zich. Mijn vader was de drummer van de band en op een feestavond besloten alle aanwezige dames om de bandleden een kus te geven tijdens een rondedans. Mijn moeder bleef dat als enige ook bij de drummer doen. Ik snap het want hij was knap. Zij ook trouwens.