Wat Eten We Vandaag: Pastasalade met gerookte kip en abrikoos

Wat Eten We Vandaag: Pestoboter

Pesto, wie is er niet gek op? Deze klassieker uit de Italiaanse keuken vindt zijn oorsprong in Genova. Vandaar dat de traditionele basilicum pesto ook vaak “Pesto alla Genovese’’ wordt genoemd. Besmeer een lekkere focaccia of ciabatta met deze pestoboter om helemaal in het Italiaanse thema te blijven.