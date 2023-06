Wat Eten We Vandaag: Pasta pangrattato met bloemkool

Wat Eten We Vandaag: Krokante asperges op zomerse salade

Het aspergeseizoen is van april tot juli, dus geniet er nog even van. In dit recept koken we de asperges, waarna we ze door bloem, ei en panko halen. Vervolgens frituur je ze, waardoor ze lekker krokant worden. Zo heb je ze waarschijnlijk nog niet eerder op. Een aanrader in combinatie met de frisse dressing.