Wat Eten We Vandaag: Pasta met feta en tomaatjes uit de oven

Koffie met een vleugje stroopwa­fel, roze koek of vanille? Bram (23) en Anouk (22) maken smaaksiro­pen

7 maart Iedereen verdient een verwenmomentje voor thuis, vinden broer en zus Bram (23) en Anouk (22) Wendel. Daarom maken ze siropen met oer-Hollandse smaakjes als stroopwafel en bitterkoekjes. Lekker voor in de koffie, een cocktail of over het dessert.