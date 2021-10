Wat Eten We Vandaag: Pasta culurgiones met salie-tomatensaus

Een goed jaar voor de Jonagold-ap­pels, met dank aan de Schelde

8 oktober VOGELWAARDE - Herman en Magda Vereecken uit Vogelwaarde telen naast pruimen en peren tevens appels. ,,Voor de vroege appels was het een slecht jaar”, vertelt Herman. ,,Afgelopen voorjaar was er nog laat sprake van nachtvorst en dan zijn er geen bijen om te bestuiven. Gelukkig bloeiden onze Jonagold-bomen pas later, waardoor deze wel tjokvol met appels hangen.’’