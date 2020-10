Wat Eten We Vandaag: Paprika-tomatensoep met tortelloni en druiven

Column Margot Verhaagen Zoete aardappel­ca­ke, daar word je weer een beetje blij van

2 oktober Het was even wennen de afgelopen dagen; het begin van de herfst. Nou, daar had ik nu even echt helemaal geen zin in. Maar er er zit niets anders op, ik weet het. Toch vind ik de overgang naar de herfst de lastigste van het wisselen van de jaargetijden, zeker omdat de nazomer nog zo warm en heerlijk was en nog maar zo pasgeleden.