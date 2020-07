Wat Eten We Vandaag: Pangasiusfilet met zoete-aardappelfrietjes

Zeeland eet Er is maar weinig gezonder dan noten (als je er niet te veel van snoept)

10:00 TERNEUZEN - De geur van vers gebakken noten lokt je als vanzelf wijn- en notenspeciaalzaak Toine Fassaert in de Terneuzense Noordstraat in. In de notenbar liggen honderden pinda’s, amandelen, cashew- en macadamianoten. ,,Noten zijn de perfecte vleesvervanger”, aldus Toine Fassaert.