Wat Eten We Vandaag: Oosterse salade met gegrilde bosui

Marijn verruilde luxe viswinkel in Knokke voor een kraam in Zeeland: Back to basic

9:00 GOES - Door de coronabeperkingen kon het eerste vaatje haring vorige maand niet worden geveild. Als we bij vishandel Marijn een Hollandse Nieuwe naar binnen laten glijden, beseffen we weer dat er weinig boven gekaakte verse vis gaat.