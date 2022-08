Wat Eten We Vandaag: Nieuwe aardappelen met groene asperges en kippenbout uit de oven

Deze kippenbout marineren we in olie met pikante kruiden en garen we zachtjes in de oven. Gegarandeerd dat je stukje vlees op die manier lekker mals blijft. De kippenbout combineren we met krieltjes en gebakken groenten.