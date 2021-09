Wat Eten We Vandaag: Nachoschotel met gehakt en zoete aardappel

Margot Verhaagen Zelf geplukte blauwe bessen van Spitsbroek smaken nog beter

27 augustus Spitsbroek? Waren we die al niet een keer tegen gekomen bij een verhaal over asperges dit jaar? Ja dat klopt. Alleen na het aspergesteken wat tot eind juni kan, zijn de blauwe bessen rijp. En aangezien dit seizoen tot zeker half september loopt dit jaar, aldus Niek Dikker van Spitsbroek, is het zeker de moeite waard om ze in het zonnetje te zetten.