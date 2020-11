Wat Eten We Vandaag: Millionaire’s shortbread

De Pollepel Thuis Maakt het uit hoe je het schrijft? Welnee! Hummus van Mecca smaakt minstens zo lekker als in Beiroet

11 november Versgemaakt is hij veel lekkerder dan uit de fabriek. Maar waar hummus vandaan komt en hoe je het precies schrijft of uitspreekt, dat blijft een raadsel. Bij Mecca bestellen we een tweepersoons ‘hummus-diner’ voor thuis.