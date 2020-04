Wat Eten We Vandaag: Mexicaanse kipburger met guacamole

Column Margot Verhaagen Knippen

8:00 Zoals we nu leven, leefden mijn ouders in de jaren 70 ook. Veel thuis en een geregeld en overzichtelijk leven. Geen afleiding in de vorm van toneel- of cabaretvoorstellingen, sportschool (het idee alleen al), even een terrasje pakken, lekker uit eten of een avondje in het café hangen met wellicht een dansje. Mijn leven is er beslist voorspelbaarder op geworden.