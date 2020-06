Wat Eten We Vandaag: Makreel met chorizo en gegrilde paprika

COLUMN MARGOT VERHAAGEN Ik dacht dat er wat positiefs zou veranderen door coronacri­sis. Ik ben een illusie armer

11 juni Gunst, ik dacht werkelijk dat er wat positiefs zou veranderen in deze tijden. Dat we allemaal genoten van minder moeten, minder willen en meer ruimte voor de natuur. Samen tegen corona, zeg maar. Met thuiswerken, geen eindexamenstress en veel beeldbellen; dolfijnen in de kanalen van Venetië, herten in de straten van Renesse en minder luchtvervuiling over de hele wereld. Toch lijkt het een illusie. En ik ben een illusie armer.