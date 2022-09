Wat Eten We Vandaag: Loaded potato met gehakt en maïs

Wat Eten We Vandaag: Mango sticky rice

Een populair gerecht in Thailand is sticky rice. Het wordt ook wel eens kleefrijst genoemd. De rijst wordt gekookt in kokosmelk, waardoor de rijst lekker zoet smaakt. In dit recept combineren we de sticky rice met mango: een heerlijk zomers stuk fruit. Daarnaast ziet de gele kleur van de mango er super mooi uit naast de kleverige witte rijst.

