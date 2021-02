Wat Eten We Vandaag: Limoen-kokosrepen

Wat Eten We Vandaag: Verwen­plank met notenbon­bons en vers fruit

14 februari Even een momentje voor jezelf? Deze heerlijke verwenplank met notenbonbons heb je in een handomdraai op tafel staan. Vul de plank aan met jouw favoriete fruit en noten. In dit recept gaan we voor aardbeien, frambozen, dadels, pistachenoten en walnoten. Dip het fruit in een romige yoghurtdip: optimaal genieten.