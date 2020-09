Wat Eten We Vandaag: Libanese salade met gegrilde halloumi en frambozenjam

Zeeland Eet In IJzendijke eet je een duurzame topsteak

4 september Aan de kust beleefde de horeca een mooie zomer, ondanks alle corona-maatregelen. Maar hoe marcheren restaurants in het achterland? ,,We hebben geen strand voor de deur. We moeten daardoor nog beter ons best doen”, zegt Hans Ulijn van restaurant Delausanne in IJzendijke.