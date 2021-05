Wat Eten We Vandaag: Kruidige nasi van bloemkoolrijst

VIDEO Erik Bax avontu­riert erop los met de Big Green Egg

28 mei Bij barbecueën denk je al gauw aan ruige mannen met grote stukken vlees boven een rokend vuur. Maar in Sint Philipsland is het bij de familie Bax ook een meisjesding. De vierjarige dochter van Erik Bax is verslingerd aan de barbecue. Met een knuffel onder haar arm kijkt ze naar filmpjes van koks die stoere recepten maken op een hete grill.